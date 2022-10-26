اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:19 م
أكرم القصاص
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إزالة 70 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى الشرقية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:02 م
إزالة 70 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - فريق المحافظات

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20، وأسفرت الحملات عن إزالة 62 حالة تعدٍ بمساحة 11 ألفا و910 أمتار مبانى و8 حالات تعدٍ بمساحة فدان و10 قراريط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدٍ على مساحة 427 بمركز الإبراهيمية وحالتى تعدٍ على مساحة 350 مترا بمركز ديرب نجم و3 حالات تعدٍ بمساحة 309 أمتار بمركز كفر صقر و10 حالات تعدٍ بمساحة 1511 متر بمركز فاقوس و3 حالات تعدٍ بمساحة 3500 متر بمركز أبو حماد و4 حالات تعدٍ بمساحة 884 مترا بمركز أبو كبير .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.


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