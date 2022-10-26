إبراهيم عيسى: "دعوات 11 نوفمبر فاشلة من البداية ومفيش 5 أفراد هيتظاهروا"

كتب محمد شعلان

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن خروج الإسلام السياسي هو بداية الحل الحضاري لمصر والسماح بعودة الإخوان من بياتها الشتوي بمثابة خروج الثعبان من جحره، قائلا: "تيار الإسلام السياسي خارج الإطار الوطني".

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، إلى أن كل محاولات الإخوان للحشد والدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر القادمة فاشلة من البداية ودعوات مُحَبطة، معلقا: "لن يحدث أي شيء في 11 نوفمبر ولا 5 أفراد هيتظاهروا ولن تشهد مصر أي نوع من الاحتجاج وذلك يقين واستبصار مغرور مني".

وتابع: "دعوة 11 نوفمبر فاشلة ومجهضة من اللحظة الأولى وهي عموما بتعمل صخب على الإنترنت فقط، والإخوان تيار تخريبي وجماعة منفصلة عن واقعها ومجتمعها وتتمتع بالغباوة والبلاهة وانفصام على الواقع وإنكار الحقيقية وهم دلوقتي مراهنين على حالة إحباط في الشارع بسبب الأزمة الاقتصادية".