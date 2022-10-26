أوقاف الأقصر تعقد ثامن لقاءاتها مع الأئمة حول التغيرات المناخية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عقد ثامن اللقاءات الحوارية مع الأئمة بخصوص قضية التغيرات المناخية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن منطلق إيمان الوزارة بأن الوعى من أهم المرتكزات التى ينطلق منها الداعية.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، فى بيان صحفى، أنه تم عقد ثامن اللقاءات الحوارية الخاصة بقضية المناخ، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وذلك مع الأئمة بإدارة أوقاف أصفون، وبحضور الشيخ إبراهيم سليم محمود مدير إدارة أصفون، وهنادى هاشم محمد باحث بجهاز شؤون البيئة بالأقصر.

فيما عقدت المنصة المحلية لمحافظة الأقصر، ندوة موسعة عن التغيرات المناخية والجهود المصرية المبذولة فى مواجهتها، لتوعية المواطنين، حيث شملت الندوة الحديث عن مفهوم التغيرات المناخية، وأضرارها على الإنسان والمجتمع وعلى كوكب الأرض، وكيفية مواجهتها ودور الفرد والأسرة والمجتمع، ومنظمات المجتمع المدنى ودور الحكومة فى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، كما تم معرفة الجهود المصرية المبذولة فى مواجهة التغيرات المناخية.

وحاضر خلال ندوة التغيرات المناخية بالأقصر، كل من الدكتور محمود النوبى آدم أستاذ فيزياء الغلاف الجوى ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، والدكتور محمد عبده عبد السميع دكتور جيولوجيا الرسوبيات البيئية والتعدينية، وباحث بيئى بجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والتنفيذية والجمعيات الأهلية المهتمة بالتغيرات المناخية.

وتم تنظيم فعاليات الندوة بحضور لفيف من قيادات الأقصر والأهالى، فى إطار المبادرة التي أطلقها المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، استعدادا لمؤتمر قمة المناخ (COP-27).



اللقاءات الحوارية مع الأئمة بخصوص قضية التغيرات المناخية



ثامن اللقاءات الحوارية مع الأئمة بخصوص قضية التغيرات المناخية