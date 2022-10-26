أمين اتحاد العمال: زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس اهتمام الدولة بدعم المواطنين

كتبت آية دعبس

قال عيد مرسال، أمين عام اتحاد العمال ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، إن إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه، وإقرار علاوة 300جنيه للعاملين بالدولة، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس اهتمام الدولة بقيادة الرئيس السيسي لمساندة المواطنين لمجابهة موجة الغلاء التى يشهدها العالم ومصر كجزء منه، ويؤكد شعور الرئيس بالمواطنين والعمال، مشيرا إلى أن القرار أيضا يؤكد قوة الاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع غير المستقرة التى يشهدها العالم والاقتصاد العالمى.

وأضاف مرسال لليوم السابع،: أن قرارات الحكومة ترد على كل المشككين أن مصر قوية، خاصة أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات متكررة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أن القرارات تعد إنجاز، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاهتمامهم وشعورهم بما يعانيه المواطنين وعملهم على حله.

يأتى ذلك على خلفية إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة، رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.