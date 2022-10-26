أمطار غزيرة تضرب محافظة دمياط.. واستعدادات مكثفة لاستقبال نوات المطر

دمياط - فريق المحافظات

تشهد محافظة دمياط الآن تساقط أمطار غزيرة على كل مدن المحافظة، يصحبها سرعة فى الرياح وارتفاع منسوب مياة نهر النيل.

وكانت محافظة دمياط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم قد شهدت استقرارا نسبيا فى حالة الطقس، قبل أن تشهد المحافظات تقلبات جوية أدت إلى تساقط أمطار غزيرة.

وعن ميناء دمياط استمر العمل داخل الميناء بشكل طبيعي دون توقف، وتشهد الميناء انتظام تداول الحاويات وسفن البضائع دون تأثر بحالة الطقس التي تشهدها المحافظة.

ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة التعامل الفوري مع تراكمات مياة الامطار، فضلا عن انتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المحافظة والميادين العامة استعدادا التعامل مع نوات الأمطار، إضافة إلي تكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياة الأمطار بشوارع دمياط تمهيدا لتصريف المياة الناتجة عن نوات الأمطار التي تشهدها المحافظة.



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