أسعار النفط تسجل 92.54 دولار لبرنت و84.64 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 92.54 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.64 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار اليوم .

وأكدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أن صناعة النفط دفعت ثمنا باهظا في كل من الاستثمار المفقود والموارد البشرية خلال أزمة السوق الدراماتيكية في عام 2020 "أزمة كورونا"، وتراجع الصناعة في عامي 2015 و2016.

وقالت المنظمة - في نشرتها التحليلية الصادرة، "إن هناك حاجة ملحة للتحضير للنمو المستقبلي.. وقطاع النفط بحاجة إلى مضاعفة الجهود لجذب واستبقاء العمال ذوي المهارات المتنوعة والخلفيات التعليمية وخبرات العمل".

وأعلن موقع مشغل الغاز الأوكراني (جي تي إس)، أن شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا، لا تزال تتواصل بشكل منتظم كما هي (4ر42 مليون متر مكعب) عبر محطة توزيع الغاز "سودزها"، ويظل خط العبور هذا عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا بعد التدمير الذي لحق بخطوط "نورد ستريم".

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه في الوقت نفسه، على الرغم من انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، تواصل الدول الأوروبية ملء مرافق التخزين الخاصة بها.

وتم تعليق توصيلات الغاز عبر "نورد ستريم" بالكامل في أوائل شهر سبتمبر، حتى يتم إصلاح تسرب النفط في ضواغط محطة بورتوفايا، ومع ذلك، في 26 سبتمبر، تم تسجيل أضرار غير مسبوقة في ثلاثة من خطوط أنابيب "نورد ستريم" 1 و2.