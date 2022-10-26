أزهر الشرقية يدشن مبادرة "أنا أزهرى أنفذ كل الأنشطة بمعهدى"

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، أنه تم تفعيل كل الأنشطة الداخلية والخارجية بكل المعاهد وإتاحة الفرصة الحقيقية للتلاميذ والطلاب لتنفيذها، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على تحصيل الدروس بشكل أفضل وبقاء أثرها لفترة أطول، فضلاً عن إتاحة الفرصة للطلاب بتنفيذ هوياتهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها وصقلها.

وأنه قرر إطلاق المبادرة "أنا أزهرى أنفذ كل الأنشطة بمعهدى" وأن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن محمد عبد الغنى، والتى تنادى بضرورة إعداد طالب الأزهر الشريف ليكون قادرا على التحديات وقدوة للجميع.

وتهدف المبادرة للتفعيل الحقيقي للأنشطة ( الدينية والثقافة ، العلمية ، والرياضية ، والكشفية) داخل الصفوف الدراسية وخارجها بإشراف شيخ المعهد ومعلمي التربية الرياضية والفنية والأخصائي الاجتماعي وأخصائي المكتبة، والمعامل ومعلم الحاسب الآلى.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية أنه يقدم الدعم المعنوى والعينى لأفضل المشاركين من تلاميذ وطلاب أزهر الشرقية لكافة المراحل الدراسية وكذلك كافة العاملين بالمعاهد والإدارات بداية من العمال وحتى مدير الإدارة.

على أن تشكل لجنة فرعية لتقييم الأعمال وتصنيفها ليتم اختيار أفضل شيخ معهد، وأفضل معلم وأخصائى نشاط.

ويتم تكريم الطلاب أصحاب الأنشطة المميزة داخل المعهد، ثم الإدارات وسيتم تكريمهم بالإدارة المركزية، وكذلك بالنسبة للمعلمين والموجهين ومديري الإدارات المميزين، وأنه سيتم اختيار أفضل إذاعة أزهرية خلال كل أسبوع من معاهد المنطقة ونشرها على صفحات المنطقة وتكريم القائمين عليها بنفس التسلسل السابق.