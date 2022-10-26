أرباح المعسل المغشوش.. استجواب متهم بغسل 5 ملايين جنيه بالعقارات والسيارات

كتبت أمنية الموجى

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها والتي تمثلت في تجارة المعسل المغشوش وغير مطابق للمواصفات.

وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهم استخدم أنشطتها الغير مشروعة ومنها ترويج المعسل الغير مطابق للمواصفات واستخدام علامات مائية مزورة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته المشبوهة المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه.

قامت الجهات المختصة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص صاحب مصنع دخان "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الغش التجارى من خلال إستغلال موقعه الوظيفى حيث يقوم باستخدام مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ لترويج معسل غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر وطرحه للبيع بالأسواق .

الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بــ 5 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.