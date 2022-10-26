أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-10-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 26-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.371 مليار جنيه.



البورصة تربح 4.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.371 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 527 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.26%، والعرب على 17.95%، واستحوذت المؤسسات على 54.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 72.4 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 523.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 245.2 مليون جنيه، 375.9 مليون جنيه على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10553 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 12864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4307 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3500 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 87 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات أم ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والكابلات الكهربائية المصرية، وبالم هيلز للتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 585 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.06%، وشراء الثانية 425 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.93%، وشراء الثالثة 2.5 سهم، تمثل نسبة 0.08% من أسهم الشركة، وشراء الرابعة 200 ألف سهم، وشراء الخامسة 200 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.48%.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 500 ألف سهم، 5385 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للأسمدة والكيماويات 300 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 145 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية 166.4 ألف سهم، 30 ألف سهم، 669 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 517.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3 ملايين سهم، 50 ألف سهم، على التوالي. أوراسكوم

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على قبول استقالة المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي من رئاسة مجلس الإدارة، مع استمراره كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وتعيين المهندس نجيب ساويرس رئيسًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل.

كما وافق المجلس، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، على تعيين مروان حسين مديرًا تنفيذيًا للشركة اعتبارًا من ذات التاريخ، على أن تعرض القرارات على الجمعية العامة للمساهمين قرارها في أول اجتماع لهم، بما في ذلك التعديلات المقرر عرضها وبحثها في الجمعية العامة المقبلة في شأن تشكيل مجلس الإدارة، وفقًا للنظام الأساسي للشركة واقتراحات مجلس الإدارة في حينه.

بلتون

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن الشركة سددت مبلغ 700 ألف دولار لتسوية الدعوى القضائية ضد إحدى الشركات التابعة لبلتون، وهي شركة مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إن محكمة الدقي الجزئية حكمت بقبول معارضة الشركة وإلغاء الحكم ضدها في دعوتين لسابقة الفصل فيها، وذلك بخصوص 3 شيكات بإجمالي قيمة 8.366 مليون دولار.

سوديك قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، إنه تم ببيع 1,735 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من 2022، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 11.8 مليار جنيه، بزيادة 119% مقارنة بإجمالي المبيعات المتعاقد عليها والتي وصلت إلى 5.39 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2021.

رمكو

قالت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين المستشار المالي وهو شركة فينبي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية للقيام بأعمال تقييم فندق ستيلا شرم المملوك للشركة الاسكندنافية للاستثمارات والتنمية السياحية، بغرض البيع مع مراعاة أحكام المادة (43) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.