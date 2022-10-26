أحمد أبو الغيط: علاقات مصر والإمارات نموذج للعلاقات العربية العربية المتميزة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ إن احتفالية مرور 50 سنة على العلاقات المصرية الإماراتية هى مناسبة للحديث عن العلاقات العربية العربية؛ من زاوية الإمكانيات الكبيرة التى تنطوى عليها تلك العلاقات بين مصر والإمارات كنموذج متميز للعلاقات بين البلدين بما يميزه من تكامل فى كافة المجالات وتعد نموذج لمًا يجب أن تكون عليه العلاقات العربية العربية؛ والجامعة العربية هى الرابح الأول لهذا النموذج من تلك العلاقات فالجامعة تعد مظلة كبيرة تضم كافة أشكال التعاون بين الدول الأعضاء.

جاء كلمة أبو الغيط خلال احتفالية مرور 50 سنة على العلاقات المصرية الإماراتية التى انطلقت اليوم الأربعاء وتمتد لثلاثة أيام بحضور رموز الدولتين.