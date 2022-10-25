اليوم السابع
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أكرم القصاص
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63% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على مطابع الكتب الدراسية غير المرخصة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 07:57 ص
63% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على مطابع الكتب الدراسية غير المرخصة الاستطلاع

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في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف حملات الرقابة على المطابع غير المرخصة لمكافحة جرائم طباعة الكتب الدراسية، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الرقابة على المطابع غير المرخصة لمكافحة جرائم طباعة الكتب الدراسية.

وأيد 63% من القراء تكثيف حملات الرقابة على المطابع غير المرخصة لمكافحة جرائم طباعة الكتب الدراسية، بينما عارض 37% من القراء تكثيف حملات الرقابة على المطابع غير المرخصة لمكافحة جرائم طباعة الكتب الدراسية.

الاستطلاع
الاستطلاع

 


استطلاع

الكتب الدراسية

المطابع

المطابع غير المرخصة




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