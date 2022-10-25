وكيل "تعليم كفر الشيخ" يشارك فى ندوة لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ندوة بعنوان الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة على البيئة" التي نظمتها إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئى، بحضور هالة النواصرة، مدير الإدارة ، وايهاب الليبيشى، وكيل الإدارة، والدكتورة عزة الاشواح، مدير التخطيط والمتابعة بالمديرية، ولمياء فرج، مدير التخطيط والمتابعة بالإدارة، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية ،وعدد من مديري الأقسام بالإدارة.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم تنفيذ حملة توعية بكافة المدارس التابعة لها لتوعية الطلاب بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تنمية الوعي بقضية التغيرات المناخية، وفى إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ (27 cop) خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأكد عبدالله، أن الهدف من التدريب تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية لتعزيز ممارستهم البيئية الإيجابية وفقًا لمتطلبات التنمية المستدامة، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاضافة لعقد ندوات تستهدف الطلاب لزيادة الوعي البيئي، إضافة للمساهمة في زيادة المساحات الخضراء بالمدارس.

وأضاف عبدالله، تم تنفيذ برامج تدريبية بالإدارات والمدارس حول التوعية بظاهرة التغيرات المناخية وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية ، وإعداد مجلة حائط بكل مدرسة للتوعية بظاهرة التغيرات المناخية بحيث تتناول أسباب الظاهرة، وتداعياتها وطرق مواجهتها وكيفية التكيف معها والحد من آثارها السلبية على الإنسان والبيئة.

وأضاف وكيل الوزارة: كما أجريت مسابقات طلابية مثل الأبحاث والمطويات والأعمال الفنية وصفحات التواصل الاجتماعي للتوعية بقضية التغيرات المناخية، ومنح شهادات تقدير للطلاب الفائزين.