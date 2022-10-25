وكيل تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية ويوجه الشكر لمعلمى الأنشطة

الغربية محمد طارق

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة متابعة شملت عدد من مدارس قريتي سبرباي ومنشأة الأوقاف التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، حيث قام بمتابعة مدرسة سبرباي الرسمية للغات، وتابع عدد من الفصول، وأشاد بالتفاعل بين الطلاب والمعلمين داخل الفصول أثناء شرح الحصص.

وخلال متابعته للصف الأول الابتدائي تبين وجود كثافات ببعض الفصول، وعلى الفور تم التواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية لتوزيع كثافات الفصول بالمدرسة، كما وجه إدارة المدرسة بتوزيع الإشراف اليومي في الفناء والأدوار ودورات المياه وبخاصة أثناء فترة الفسحة، والتأكد من خلو المبان والفناء والفصول من جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، والتأكد من فصل الكهرباء ترشيداً للطاقة، وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

واستكمل وكيل الوزارة جولة المتابعة إلى مدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي، حيث قام بتفقد الفصول والمكتبة والمعمل ودورات المياه، واطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة، مقدماً الشكر لمعلمي التربية الرياضية بالمدرسة على جهودهم داخل المدرسة، وموجهاً إدارة المدرسة بضرورة توفير المطهرات والصابون السائل بدورات المياه، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدرسة، والتأكد من خلو المبان والفناء والفصول من جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ثم توجه وكيل الوزارة لمدرسة عزبة العمارة للتعليم الأساسي بقرية منشأة الأوقاف، حيث تفقد وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، وتأكد من انضباط المدرسة ونظافتها، ونظافة دورات المياه، وأكد على توفير المطهرات والصابون السائل بها، ثم استكمل المتابعة بالمدرسة، وتم متابعة الفصول بالمدرسة، وأشاد بانضباط الفصول وسير العملية التعليمية، وتوزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب.

وخلال متابعته لمكتبة المدرسة، أشاد وكيل الوزارة بالمكتبة ونظافتها وانضباطها، والعمل الجيد والجهد المتميز المبذول بها، مقدماً الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول بالمدرسة وانضباط العملية التعليمية وسيرها سيراً حسناً، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.



وكيل تعليم الغربية يتابع سير العملية التعليمية (1)