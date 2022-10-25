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وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد برج العرب لضبط سير العمل

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:44 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد برج العرب لضبط سير العمل جولة الأوقاف
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يرافقه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف برج العرب.
 
وتأتي هذه الجولة في إطار جولات فضيلته لضبط سير العمل بالإدارات الفرعية والمساجد التابعة لها .
 
واكد فى بيان اليوم أن القيادة قريبة من الجميع في كل مكان و في كل وقت وانه لن يسمح بأي تقصير في خدمة بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها ، موجها إلى ضرورة الاهتمام وبذل الجهد وتوخي أعلى درجات الحذر احتياطاً واستعداداً لفصل الشتاء وكل العوامل المصاحبه له حفاظا على المساجد والمترددين عليها. 
 
فى سياق اخر كما شهد وكيل اوقاف الإسكندرية فعاليات اليوم الرابع من الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق بإدارة أوقاف برج العرب بحضور الدكتور  محمود حسن عامر المدرس بكلية أصول الدين والدعوة وسط حفاوة بالغة من جهور ورواد المسجد .
 
 
 

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