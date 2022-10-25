وفاة سودانى داخل وحدة سكنية بالشرقية والتحريات: هبوط حاد بالدورة الدموية

توفى شاب سوداني الجنسية داخل وحدة سكنية بالحى الـ 14 بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وتبين من التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان ،بوصول " خالد الا ع ب" 46 عاما سوداني الجنسية، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية ومن خلال توقيع مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وبسؤال عدد من شهود الواقعة تبين أن المتوفى يقيم بوحدة سكنية بالإيجار .مع عدد من زملائه وأثناء تواجده معهم بعد العمل سقط مغشيا عليه، وبنقله إلى مستشفى التأمين فارق الحياة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.