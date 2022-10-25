اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

وفاة سودانى داخل وحدة سكنية بالشرقية والتحريات: هبوط حاد بالدورة الدموية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:21 م
وفاة سودانى داخل وحدة سكنية بالشرقية والتحريات: هبوط حاد بالدورة الدموية جثه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى شاب سوداني الجنسية داخل وحدة سكنية بالحى الـ 14 بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وتبين من التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير  المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان ،بوصول " خالد الا ع ب" 46 عاما سوداني الجنسية، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية ومن خلال توقيع مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وبسؤال عدد من شهود الواقعة تبين أن المتوفى يقيم بوحدة سكنية بالإيجار .مع عدد من زملائه وأثناء تواجده معهم بعد العمل سقط مغشيا عليه، وبنقله إلى مستشفى التأمين فارق الحياة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 
 
 
 
 

 


الشرقية

مستشفى التامين الصحى

العاشر من رمضان

وفاة شاب سودانى



الموضوعات المتعلقة

ضبط طن أسماك وتحرير 3 محاضر خلال حملات تفتيشية فى الشرقية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:49 ص

"حياة كريمة" تكتب شهادة ميلاد جديدة لـ"جزيرة سعود" بالشرقية.. 20 مشروعا بالقرية بنسبة تنفيذ 100% بينها إنشاء وصيانة 6 مدارس.. ونقطة إسعاف ومكتب بريد ومحطة معالجة الصرف الصحى.. الأهالى: المبادرة جددت حياتنا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:00 ص

التلفزيون السورى: دوى انفجار فى مدينة القامشلى الشمالية الشرقية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:25 م

حماية العمالة غير المنتظمة وحل مشكلة القمامة يتصدران مطالب الأهالى خلال جلسة التنسيقية بالشرقية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة