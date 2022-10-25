وزير النقل ومحافظ كفر الشيخ يناقشان رفع كفاءة شبكة الطرق

كفر الشيخ محمد سليمان

ناقش الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماع مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية ، وذلك في إطار متابعة الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل.

وناقش وزير النقل والمحافظ بعض مشروعات وخطط وزارة النقل الخاصة بمحافظة كفرالشيخ، وذلك بهدف تحسين منظومة النقل بمختلف وسائلها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين، موصياً بمراعاة عدد القطارات وزمن التقاطر لخطوط السكك الحديدية وخاصة أوقات الذروة وحل مشكلة التكدس خاصة في وقتن الصباح.

كما تناول الاجتماع بعض الموضوعات منها تطوير الطريق الدولي الساحلي، والجاري حاليا بإستخدام تقنية إعادة تدوير الرصف FDR، وكوبري سخا العلوي، الذي يربط بين شرق وغرب العاصمة، وله ثلاثة اتجاهات من ناحية سخا، واتجاهين من ناحية طريق محلة موسى، بالإضافة لتطوير سكة الحديد بكفر الشيخ.

وقال الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، إن الهدف من أعمال التطوير ليس العائد المادي وإنما خدمة المواطنين بغض النظر عن المستفيد سواء المحافظة أو الوزارة فكلانا يمثل الدولة.

وأضاف اللواء جمال نور الديين، محافظ كفرالشيخ، كما تم مناقشة الموضوعات الخاصة بالأراضي المملوكة لوزارة النقل "هيئة السكة الحديد" بمحافظة كفر الشيخ وتذليل العقبات التي تواجه شركة mot، الذراع الاستثماري لوزارة النقل، كما تم استعراض الموضوعات الخاصة بالشركة بالمحافظة، والتي تخص بعض المواقع ب " كفر الشيخ، قلين، دسوق، بيلا"، كما تم إعادة النظر في الاستثمارات الخاصة بمدينة كفر الشيخ، بما يعظم الاستفادة من الأراضي وتحسين الصورة البصرية بالمدينة.

وقال محافظ كفر الشيخ، تم الاتفاق على تكليف لجنة من المعنيين بالسكة الحديد وشركة mot، والمسئولين بالمحافظة للمعاينة وإعادة دراسة المواقع بمدينة كفر الشيخ، والعرض على الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع الشركة والمعنيين بالسكة الحديد من خلال المحافظة ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.