وزير المالية من المؤتمر الاقتصادى: مبادرة لدعم الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه

كتب محمد عبد العظيم

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود التي تنفذها الوزارة لدعم القطاع الصناعي، قائلا: "هناك عدة محاور تستطيع من خلالها مساندة ومساعدة الصناعة، من خلال 3 محاور المحور الأول "المالية العامة"، والمحور الثاني "المنظومة الضريبية"، والمحور الثالث "المنظومة الجمركية".

وأضاف خلال كلمته جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "فيما يتعلق بالمحور الأول.. تعمل الوزارة على دعم الصادرات رغم توقفه.. وكان التوقف عند 26 مليار جنيه وتم العمل عليه حتى الانتهاء من هذا التوقف.. ثم وصل الرقم إلى 40 مليارا.. وأطلقنا مبادرة أخيرة بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الصادرات.. ونستقبل طلبات جديدة بالتنسيق مع التجارة والصناعة.. ونعمل على تقليل الفترة الزمنية بين تقديم المستندات والحصول على قيمة دعم الصادرات".