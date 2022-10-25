اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير المالية من المؤتمر الاقتصادى: مبادرة لدعم الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:58 ص
وزير المالية من المؤتمر الاقتصادى: مبادرة لدعم الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود التي تنفذها الوزارة لدعم القطاع الصناعي، قائلا: "هناك عدة محاور تستطيع من خلالها مساندة ومساعدة الصناعة، من خلال 3 محاور المحور الأول "المالية العامة"، والمحور الثاني "المنظومة الضريبية"، والمحور الثالث "المنظومة الجمركية".

وأضاف خلال كلمته جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "فيما يتعلق بالمحور الأول.. تعمل الوزارة على دعم الصادرات رغم توقفه.. وكان التوقف عند 26 مليار جنيه وتم العمل عليه حتى الانتهاء من هذا التوقف.. ثم وصل الرقم إلى 40 مليارا.. وأطلقنا مبادرة أخيرة بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الصادرات.. ونستقبل طلبات جديدة بالتنسيق مع التجارة والصناعة.. ونعمل على تقليل الفترة الزمنية بين تقديم المستندات والحصول على قيمة دعم الصادرات".


وزير المالية

المؤتمر الاقتصادي

اخبار المؤتمر الاقتصادى

كلمة وزير المالية

جلسات المؤتمر الاقتصادي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

نائب وزير المالية: الدولة جادة بكافة أجهزتها لدعم القطاع الخاص "فيديو"

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:04 م

تواصل فعاليات المؤتمر الاقتصادى.. رئيس الوزراء يحضر جلسة "سياسة ملكية الدولة".. نائب وزير المالية: إتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص الفترة المقبلة.. رئيس "جهاز المنافسة": ندعم الحياد التنافسى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:45 م

نائب وزير المالية: إتاحة الفرص الاستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص الفترة المقبلة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:00 ص

بالأرقام الاقتصاد المصرى يحقق أرقاما مذهلة منذ 42 عاما.. وزير المالية يكشف فى المؤتمر الاقتصادى آليات تجاوز الأزمات ويؤكد: الدين العام تحت السيطرة ومحمود محيى الدين يطرح فكرة "محلية الضرائب" ويشيد بحياة كريمة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة