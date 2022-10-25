وزير الصحة ينعى الدكتور رشاد برسوم أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العينى

نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور رشاد برسوم أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب قصر العينى -داعيًا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور رشاد برسوم قد توفى، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ81 عامًا، بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات والجوائز على المستويين المحلى والعالمى.