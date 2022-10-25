وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون القوات المسلحة بمناسبة حرب أكتوبر

كتب زكى القاضى

فى إطار دعم الروابط وتبادل الزيارات بين وزارتى الدفاع والداخلية للمشاركة بمختلف المناسبات الوطنية، استقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة .

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً ملحمة فريدة فى تاريخ العسكرية المصرية، وسيظل شــاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحـة الذين استطاعوا أن يبرهنوا بتضحياتهم الخالدة أنهم خير أجناد الأرض، موجهاً التهنئة لرجال القوات المسلحة قادةً وضباطاً وضباط صف وجنود بمناسبة تلك الذكرى الوطنية المجيدة، متمنياً لهم مزيداً من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة بكل خير .

من جانبه، أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة والشرطة هما درع الأمة والعيون الساهرة على أمنها، وسيظلان معاً فى طليعة الشعب المصرى يدافعان عن حدوده ويزودان عن مقدساته وإستقراره، ضاربين أروع الأمثلة فى التضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وإستكمال مسيرة التنمية التى تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات .

وفى نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول محمد زكى درع القوات المسلحة لوزير الداخلية .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية .