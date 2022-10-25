اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان جهود أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بأحياء المنطقة الشرقية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:13 م
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان جهود أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بأحياء المنطقة الشرقية جولة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مساء اليوم ، في عدد من مناطق محافظة القاهرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع في أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة.
 
بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة.  
 
وشملت الجولة تفقد منطقة المنصة بطريق الأوتوستراد، وتم متابعة أعمال سحب تجمعات المياه، وكذا منطقة عباس العقاد ومنطقة الكيلو ٤.٥ وخلف النادى الأهلي بمدينة نصر .
 
ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بسرعة الانتهاء من أعمال الشفط لتجمعات المياه لتسيير حركة المرور والمواطنين بصورة طبيعية وبانسياب في جميع مناطق القاهرة وعدم حدوث أي تكدسات للسيارات .
 
كما أكد وزير التنمية المحلية علي أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والدفع بفرق ومعدات الشفط التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والاحياء للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها وذلك من خلال الفرق  المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري بمحافظة القاهرة .
 
كما أشار اللواء هشام آمنة علي متابعة غرفة العمليات وادارة الازمات بوزارة التنمية المحلية لتطورات الموقف في جميع المحافظات والتنسيق مع غرف عمليات المحافظات والغرفة المركزية لمجلس الوزراء في حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع الموقف .
 
ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا ، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .
 
وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار اليوم لمتابعة حالة الطقس .
 
وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة  بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .
كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .
 
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمعات المياه للتعامل الفورى معها  .
 
5d4373bc-e489-4d43-a141-9e491e035f87
 

 

284bf0d2-7f3e-4da5-a50a-9ca5ff6965e9
 

 

6640cf54-f5b1-4cf5-abcf-27a58da7ebc9
 

 

69281611-e82b-41cd-9789-9a172939be61
 

 

b130f385-ea54-4c01-ae8b-d34429ca3667
 

 

e94c1e43-c1b8-4b1b-ba40-5e3c3f4e0984
 

 

 

التنمية المحلية

الامطار

محافظ القاهرة

مياه الامطار

شفط مياه الامطار

حالة الطقس

درجات الحرارة



الموضوعات المتعلقة

استمرار جهود كسح مياه الأمطار من شوارع الشرقية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:25 م

الأرصاد الجوية: المناطق الشرقية بالجمهورية الأكثر تأثرا بالأمطار

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:02 م

متحدث محافظة القاهرة: هطول 2.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار خلال ساعتين

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:53 م

وزير التنمية المحلية يوجه رؤساء المدن والمراكز بالتواجد فى الشارع لسرعة شفط مياه الأمطار

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:46 م

الأرصاد: نتواصل مع كافة غرف الأزمات.. وستقل حدة الأمطار غدا والأيام المقبلة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:45 م

هيئة الأرصاد: أمطار خفيفة غدا على مناطق متفرقة بالمحافظات والقاهرة 27 درجة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة