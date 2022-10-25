وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان جهود أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بأحياء المنطقة الشرقية

كتب على عبد الرحمن

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مساء اليوم ، في عدد من مناطق محافظة القاهرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع في أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة.

بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والمهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة.

وشملت الجولة تفقد منطقة المنصة بطريق الأوتوستراد، وتم متابعة أعمال سحب تجمعات المياه، وكذا منطقة عباس العقاد ومنطقة الكيلو ٤.٥ وخلف النادى الأهلي بمدينة نصر .

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بسرعة الانتهاء من أعمال الشفط لتجمعات المياه لتسيير حركة المرور والمواطنين بصورة طبيعية وبانسياب في جميع مناطق القاهرة وعدم حدوث أي تكدسات للسيارات .

كما أكد وزير التنمية المحلية علي أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والدفع بفرق ومعدات الشفط التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والاحياء للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها وذلك من خلال الفرق المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري بمحافظة القاهرة .

كما أشار اللواء هشام آمنة علي متابعة غرفة العمليات وادارة الازمات بوزارة التنمية المحلية لتطورات الموقف في جميع المحافظات والتنسيق مع غرف عمليات المحافظات والغرفة المركزية لمجلس الوزراء في حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع الموقف .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا ، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار اليوم لمتابعة حالة الطقس .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمعات المياه للتعامل الفورى معها .