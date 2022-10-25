وزير البترول: منظومة صناعة الغاز إعادة مصر إلى مكانتها كدولة مصدرة للغاز

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على الدعم الذى توليه مصر لمنتدى الدول المصدرة للغاز فى تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزراء المنتدى، صباح اليوم، هام ومثمر.

وأوضح المهندس طارق الملا، خلال مؤتمر صحفى لمنتدى الدول المصدرة للغازوالمنعقد فى القاهرة، أن صناعة الغاز الطبيعى، مهمة وحيوية وأنه الوقود الانتقالى فى المرحلة الحالية حتى تحقق مصادر الطاقة الأخرى اهدافها وتستطيع تلبية احتياجات العالم، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعى يمثل 23% من حجم امدادات الطاقة العالمية وأنه سيصل إلى حوالى 26% عام 2050 وفق الدراسات الفنية التى تم اعداداها فى هذا الشأن.

وأضاف المهندس طارق الملا، أن منظومة صناعة الغاز المصرية التى تم وضع استراتيجية واضحة لها عام 2016 حققت أهدافها وإعادة مصر إلى مكانتها كدولة مصدرة للغاز الطبيعى بعد ما عانته من فترة عدم الاستقرار التى جعلتها تستورد الغاز لفترة.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أهمية تلافى تباطؤ الاستثمارات فى مجال الغاز وأن ذلك احد اسباب الأزمة العالمية الحالية، ومن ثم تأتى الأهمية التى أوضحتها رؤية منتدى الدول المصدرة للغاز فى توفير الكميات المطلوبة من الطاقة فى التوقيتات المناسبة وبالأسعار المناسبة.

وأكد المهندس طارق الملا، أن وجود البيانات تقلل من فكرة وجود خلل فى أسعار الغاز، لأن زيادة الإنتاج ستؤدى إلى خفض الأسعار، وضبط العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة يحددها المنتديات الشبيهة بمنتدى الدول المصدرة للغاز، وتعتمد على البيانات والمعلومات، وهو ما يتيح للدول وضع خططها الاستثمارية.

وأشار المهندس طارق الملا، إلى الاتجاه إلى زيادة الإنتاج لتعظيم الاستفادة من التصدير، موضحا أنه تم الاعتماد على أنواع الوقود المختلفة للاستفادة من تصديد الغاز الطبيعى.

وقال محمد هامل أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، إن الغاز الطبيعى هو الطريق نحو الاستدامة والحفاظ على البيئة إلى جانب استخدامه فى إنتاج الأسمدة، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة أهمية الغاز الطبيعى كوقود نظيف خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.