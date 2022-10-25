اليوم السابع
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نقيب المحامين ناعيا فريد الديب: علمًا من أعلام المحاماة وفارسًا من فرسانها

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:06 م
نقيب المحامين ناعيا فريد الديب: علمًا من أعلام المحاماة وفارسًا من فرسانها المحامي فريد الديب
كتب محمد السيد

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نعى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامي الكبير الراحل فريد الديب، الذي وافته المنية صباح اليوم.
 
 وجاء نص النعي كالآتي: "ببالغ الحزن والآسى ، أنعى ومجلس النقابة ، وكافة المحامين ، وكل العاملين فيها ، علمًا من أعلام المحاماة، وفارسًا من فرسانها ومنبر فكر أصيل الأستاذ الكبير فريد الديب المحامي بالنقض".
 
ودعا نقيب المحامين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار ، وأن يلهم أسرته وزملائه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان . 
 
 

نقابة المحامين

عبدالحليم علام

المحامين

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