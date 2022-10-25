نقيب المحامين ناعيا فريد الديب: علمًا من أعلام المحاماة وفارسًا من فرسانها

كتب محمد السيد

نعى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامي الكبير الراحل فريد الديب، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وجاء نص النعي كالآتي: "ببالغ الحزن والآسى ، أنعى ومجلس النقابة ، وكافة المحامين ، وكل العاملين فيها ، علمًا من أعلام المحاماة، وفارسًا من فرسانها ومنبر فكر أصيل الأستاذ الكبير فريد الديب المحامي بالنقض".

ودعا نقيب المحامين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار ، وأن يلهم أسرته وزملائه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان .