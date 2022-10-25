نقابة المحامين التونسية: 300 محام يراقبون الانتخابات التشريعية المقبلة

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قال نقيب المحامين التونسيين حاتم المزيو، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 300 محام على مستوى الجمهورية، سيتولون عملية مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

وأضاف المزيو - في تصريحات اليوم - أن المحامين سيقومون بدورهم في ملاحظة ومراقبة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، موضحًا أن أهمية ملاحظة المحامين للانتخابات تكمن في كونها ملاحظة نوعية؛ نظرًا لإلمام المحامي بالجوانب القانونية، وأن مركز المحاماة لملاحظة الانتخابات سيقوم بنشر تقريره عقب انتهاء العملية الانتخابية.

كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد قررت أمس الاثنين، تمديد أجل قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية حتى يوم الخميس المقبل.