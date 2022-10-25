"ندا" طالبة بدرجة فنانة.. فازت بجوائز عدة وشاركت بالعديد من المعارض والمسابقات

كفر الشيخ - فريق المحافظات

تعددت المواهب بمحافظة كفر الشيخ في كافة الفنون، ومنها فن الرسم، من بينهم طالبة بالصف الثالث الإعدادي، حصلت على العديد من الجوائز خلال مشاركتها في المسابقات والمعارض التي نظمتها مديرية التربية والتعليم وإدارة الحامول التعليمية، وتنوعت رسوماتها ما بين التعبير عن الطبيعة والمشروعات، إضافة لرسم الشخصيات المتعددة، والتعبير عن المناظر الطبيعية والأشكال الهندسية، بزغت موهبتها في نهاية المرحلة الابتدائية فجأة دون سابق انذار، تواصلت مع جمهورها عن طريق اليوت يوب والتوك توك فأصبح لها 70 ألف متابع، وتعددت رسوماتها، وبرغم صغر سنها إلا أنها نظنمت مسابقات بين متابعيها من الصغار.

قالت ندا إبراهيم شاكر إبراهيم توفيق، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، إنها بدأت الرسم في الصف الثالث الابتدائي، واشترت والدتها مستلزمات الرسم ، وكانت تساعدها وتشجعها، كما كان يرسل لها والدها أدوات الرسم من الإمارات، ولم تحصل على أي كورسات رسم بل اعتمدت على موهبتها الفطرية.

وأضافت ندى، لـ"اليوم السابع"، كان الداعم الأول لها أسرتها منذ البداية، كما ساهم العديد من المدرسين في دعمها، وتقديمها في العديد من المحافل التعليمية مثل مها حافظ سراج الدين، ومحمد خلاف، مؤكدة أنها فكرت في مشاركة رسوماتها وموهبتها مع الناس، فقرر شقيقها الأكبر أن يفتح لي قناة يوتيوب على هاتفه الخاص، وبدأت في تنزيل الفيديوهات، حتى اكتسبت شهرة، وبعدها انتقلت للتيك توك حتى أصبح لها جمهور كبير يدعمها على مواقع التواصل الإجتماعي، فلديها 70 ألف متابع على تيك توك غير باقي مواقع التواصل الاجتماعي زي انستجرام ويوتيوب.

وأضافت ندى، أنها تساعد متاببعيها عن طريق تنظيم الكثير من المسابقات لهم، والفائز تقوم برسمه ، مؤكدة أنها فازت بالمركز الأول في العديد من المسابقات سواء كانت داخل مدرستها أو الإدارة أو على المحافظة ، كما شاركت في مسابقة المبدع الصغير على مستوى الجمهورية التي نظمتها قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت ندى، رسمت العديد من الشخصيات، وتأصثرت كثيراً بجوخ، ودافينشي ومايكل أنجلو، ومن أهم الفنانين المصريين الذين تحبهم بهجت عثمان ويوسف كامل، مؤكدة أنها تستخدم الألوان المائية، وألوان الزيت، وأقلام الرصاص والفحم ، والألوان الخشبية، وأنها تواصلت مع العديد من لاعبين الأهلي ومحمد الشناوي وقفشه وأحمد عبدالقادر، ودعمت مؤمن بزكريا برسومات متعددة، ورسمت محمد صلاح فخر العرب، وتعدد رسوماتها مابين الشخصيات والطبيعة، والتعبير عن المهن المتعددة، وأظهروا الإعجاب برسوماتها، كما كتب عنها الكثير من صناع محتوى كرة القدم على منصات التواصل الإجتماعي، وتتمنى ان تكون فنانه تشكيلية.







احد رسومات ندى



الخطيب وموسماني



الطفل الباكي رسمه لند شاكر



تدعم مؤمن زكريا برسوماتها



تعدد الرسومات لندى شاكر



تعدد المعارض التي شاركت بها



تعدد تنوع الرسومات



تعدد رسومات ندى



تعدد رسوماتها



تكريمها مع معلمتها



تنوع رسومات ندى شاكر لشخصبات والطبيعة وغيرهم (1)



تنوع رسومات ندى شاكر لشخصبات والطبيعة وغيرهم (2)



تنوع رسومات ندى شاكر لشخصبات والطبيعة وغيرهم (3)



تنوع رسومات ندى شاكر لشخصبات والطبيعة وغيرهم (4)



تنوع رسومات ندى شاكر لشخصبات والطبيعة وغيرهم (5)



تنوع رسومات ندى شاكر لشخصبات والطبيعة وغيرهم (6)



تنوع رسومات ندى شاكر لشخصبات والطبيعة وغيرهم (7)



تنوع رسومات ندى شاكر لشخصبات والطبيعة وغيرهم (8)



جانب من رسومات ندى



رسمه تعبر عن الرؤية والتعمق



رسمه تعبر عن حياة الفلاح



رسمه لأبو تريكه



رسمه لشخص فرعوني



رسمه لطفلة



رسمه لعجوز تظهر عليه علامات الكبر



رسمه لفتاة_1



رسمه لقطة



رسمه للاعبي النادي الأهلي



رسمه للزعيم سعد زغلول



رسمه للطفل الباكي



رسمه لمحمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم



رسومات ندى المتعددة



رسومات ندى تتعدد في المسابقات



رسيمه لعين



رمه لندى شاكر



فتاة ريفية_2



محجمد صلاح_1



محمود الخطيب



مشاركتها في المعارض



مصر في عيون المصريين



من رسومات ندى



ندى اهلاوية وتشجع لاعبيه



ندى تدعم مؤمن زكريا برسماتها



ندى شاكر ولوحاتها



ندى ورسمه لسعد زغلول