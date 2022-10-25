"مياه بنى سويف" تعلن رفع درجة التأهب لمواجهة الأمطار

أعلنت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة أى أمطار متوقعة وجاهزية جميع المعدات والسيارات وفرق الطوارئ والأزمات بالشركة، للتعامل الفورى مع أى أمطار، حيث تم الدفع بسيارات الكسح، من خلال تمركزات على مختلف المحاور الرئيسية بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وأضافت أن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار المتوقعة، من حيث اتخاذ بعض الإجراءات التى تشمل " الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار، إصلاح أى تلفيات ببالوعات الأمطار، تطهير الشبكات وبيارات محطات الرفع، صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء والتنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية"، وتتلقى الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال خدمة الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة من أى تليفون على مستوى الفروع.