اليوم السابع
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"مياه الجيزة": رفع حالة الاستعداد القصوى وانتشار فرق الطوارئ للتعامل الفورى مع الأمطار

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:33 م
"مياه الجيزة": رفع حالة الاستعداد القصوى وانتشار فرق الطوارئ للتعامل الفورى مع الأمطار سيارات شفط مياه الأمطار
كتبت - مرام محمد

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أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه يتم التعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها بمعدات الشركة المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري بمحافظة الجيزة.
 
وأشار رئيس مياه الجيزة، أن عمليات سحب مياه الأمطار مستمرة بالمناطق التي تشهد سقوط أمطار بالمحافظة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بالمحافظة، مشيراً إلى استمرار رفع حالات الاستعداد القصوى وانتشار فرق الطوارئ ومعدات الشركة؛ للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.
 
وشهدت محافظة الجيزة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وشديدة في بعض الأماكن بالمحافظة، حيث سقطت كميات كبيرة من مياه الأمطار بمناطق: فيصل والهرم والطريق الصحراوي والرماية والمتحف المصري الكبير، وأمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق البراجيل وإمبابة وبشتيل وصفط اللبن والبحر الأعظم والمهندسين وأوسيم والحوامدية وأطفيح.
 
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