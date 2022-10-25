مواطن يشكو من تراكم القمامة فى ترعة قرية الفرستق بالغربية.. ومسئول يرد

كتب - محمود أحمد عطا- الغربية - مصطفى عادل

أرسل أهالى قرية الفرستق بسيون بمحافظة الغربية، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن، يتضررون فيها من تلوث ترعة القرية وتراكم القمامة والحيوانات النافقة.

وطالب القارئ أحمد جابر أحمد، بسرعة إزالة المخلفات بترعة، وتطهير وإزالة التعديات والإشغالات على الترعة قرية الفرستق بسيون بمحافظة الغربية.

من جانبه قال المحاسب اسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم فحص الشكوى الخاصة بالمواطن وتكليف مسئولي الوحدة المحلية بالنزول لمكان البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع هندسة الري والعمل على إزالة أسباب الشكوى.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".