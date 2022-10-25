منصة أسوان لتغيرات المناخ تواصل جهودها قبل أيام من انعقاد 27 cop بشرم الشيخ

أسوان – عبد الله صلاح

نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، عدداً من الأنشطة ضمن تحضيراتها لعقد قمة المناخ العالمى 27 cop بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية، إنه تم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وجمعيات النسائية لتحسين الصحة و أبو بكر الصديق و المستقبل للتنمية وحماية البيئة بكوم الأمير تنفيذ ندوة بمدرسة النريناب الإعدادية حول التغيرات المناخية أسبابها وآثارها السلبية وكيفية التكيف معها بحضور د ناهد طه و محمد شكرون أعضاء المنصة المحلية للتغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور أبو كنيز، أنه فى مدينة دراو تم تنفيذ ندوة توعية بمدرسة دراو الثانوية حيث تم إطلاق مبادرة "مناخنا حياتنا" بالتعاون مع إدارة دراو التعليمية حول التغيرات المناخية وآثارها استهدفت الندوة الطلاب و هيئة التدريس حاضر فى الندوة الدكتور عيد عبد الجواد المدرب المعتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وتم عرض فيديو يوضح التغيرات المناخية على كوكب الأرض، كما وضح للحضور معلومات عن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وتابع، بأنه تم أيضا تنظيم ندوة توعية بمركز إدفو عن التغيرات المناخية والتحديات الراهنة، وكيفية التكيف معها وإعادة تدوير المخلفات المنزلية والزراعية وفوائد السماد العضوي، وأدار الندوة المهندسة سميرة عبد الله محمد مهندسة إرشاد وعضو جمعية التنمية بالفوزة.

وفى هذا الصدد، صرح الدكتور احمد زكى أبو كنيز، أنه يتم الآن تكثيف الأنشطة والفعاليات قبل أيام من انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لتوعية مختلف فئات المجتمع، بإطلاع مصر باستضافة أكبر قمة للمناخ بالعالم فى إطار جهود الدولة الداعمة للجهود الدولية لمواجهة تحديات المناخ.

وأوضح، أن المجتمع الأسوانى أصبح مهيأ لاستقبال رسائل توعية حول قضية التغيرات المناخية والعمل بمقتضاها و نقلها إلى الآخرين، مشيداً بدور أعضاء المنصة المحلية بأسوان فى نشر التوعية بكافة السبل والأساليب، مضيفاً أن كثيرا من الجهات الحكومية والأهلية أصبحت تطلب من المنصة تنفيذ أنشطة توعية لديها، واختتم حديثه قائلاً: إن المجتمع أدرك خطورة التغيرات المناخية وازداد معدل التبنى لدى أهالى أسوان بالتوصيات و العمل بها.



مع الطلاب



الحضور



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