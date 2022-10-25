اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 04:02 م
أكرم القصاص
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منصة أسوان لتغيرات المناخ تطلق مبادرة "مناخنا حياتنا"

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 03:13 م
منصة أسوان لتغيرات المناخ تطلق مبادرة "مناخنا حياتنا" أنشطة توعوية بالتغيرات المناخية بأسوان

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 نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، عددا من الأنشطة ضمن تحضيراتها لعقد قمة المناخ العالمى الـ27 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
 
وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، أنه تم بالتعاون مع مديرية التربية و التعليم  و عدد من جمعيات التنمية  تنفيذ ندوة ،حول التغيرات المناخية أسبابها وآثارها السلبية و كيفية التكيف معها.
  
 وأضاف أنه فى مدينة دراو تم تنفيذ ندوة توعوية بمدرسة دراو الثانوية حيث تم إطلاق مبادرة .. مناخنا حياتنا بالتعاون مع إدارة دراو التعليمية حول التغيرات المناخية واّثارها استهدفت الندوة الطلاب وأعضاءهيئة التدريس.
 
حاضر فى الندوة الدكتور عيد عبد الجواد المدرب المعتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وتم عرض فيديو يوضح التغيرات المناخية على كوكب الارض، كما وضح للحضور معلومات عن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ. 
 
وتابع أبو كنيز، أنه تم أيضا تنظيم ندوة توعية بمركز إدفو عن التغيرات المناخيه والتحديات الراهنة، وكيفية التكيف معها و اعادة تدوير المخلفات المنزلية والزراعية وفوائد السماد العضوي .
 
وأضاف الدكتور احمد زكى ابو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة باسوان و المنسق العام للمنصة المحلية باسوان، أنه يتم الان تكثيف الأنشطة والفعاليات قبل أيام من انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لتوعية مختلف فئات المجتمع، باطلاع مصر باستضافة أكبر قمة للمناخ بالعالم فى إطار جهود الدولة الداعمة للجهود الدولية لمواجهة تحديات المناخ .

 


قمة المناخ

اسوان

ادفو

المناخ

انشطة توعوية



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