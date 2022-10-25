منصة أسوان لتغيرات المناخ تطلق مبادرة "مناخنا حياتنا"

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، أنه تم بالتعاون مع مديرية التربية و التعليم و عدد من جمعيات التنمية تنفيذ ندوة ،حول التغيرات المناخية أسبابها وآثارها السلبية و كيفية التكيف معها.

وأضاف أنه فى مدينة دراو تم تنفيذ ندوة توعوية بمدرسة دراو الثانوية حيث تم إطلاق مبادرة .. مناخنا حياتنا بالتعاون مع إدارة دراو التعليمية حول التغيرات المناخية واّثارها استهدفت الندوة الطلاب وأعضاءهيئة التدريس.

حاضر فى الندوة الدكتور عيد عبد الجواد المدرب المعتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وتم عرض فيديو يوضح التغيرات المناخية على كوكب الارض، كما وضح للحضور معلومات عن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وتابع أبو كنيز، أنه تم أيضا تنظيم ندوة توعية بمركز إدفو عن التغيرات المناخيه والتحديات الراهنة، وكيفية التكيف معها و اعادة تدوير المخلفات المنزلية والزراعية وفوائد السماد العضوي .

وأضاف الدكتور احمد زكى ابو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة باسوان و المنسق العام للمنصة المحلية باسوان، أنه يتم الان تكثيف الأنشطة والفعاليات قبل أيام من انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لتوعية مختلف فئات المجتمع، باطلاع مصر باستضافة أكبر قمة للمناخ بالعالم فى إطار جهود الدولة الداعمة للجهود الدولية لمواجهة تحديات المناخ .