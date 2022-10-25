ملك بريطانيا يكلف ريشى سوناك رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة

ونشر مسئولون ملكيون صورا تظهر الملك مع سوناك وهما يتصافحان بقصر باكنجهام خلال جلسة تضفي الطابع الرسمي على تعيين سوناك، بعدما قدمت ليز تراس في وقت سابق من اليوم استقالتها، لتصبح بذلك صاحبة أقصر فترة حكم في تاريخ بريطانيا، حيث دامت فترة حكمها 45 يوما فقط، وفقا لما ذكره تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفاز وزير الخزانة البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، بزعامة حزب المحافظين، عقب انسحاب منافسته ‏الوحيدة، بيني موردونت، من السباق الانتخابي في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائي لتلقي الترشيحات، ‏ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لتراس.‏

ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا في تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء ‏بريطاني من أصول آسيوية.‏