مقتل مسن على يد عاطل بسبب خلافات بينهما فى منطقة الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

فارق مسن الحياة، متأثرا بإصابة لحقت به، نتيجة اعتداء عاطل عليه، بسلاح أبيض في الوراق، بسبب خلافات بينهما، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد إصابة مسن بجروح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وكشفت تحريات رجال المباحث أن عاطل اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبمواجهة الجاني اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن سلاح الجريمة.

وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى، تدهورت حالته الصحية، وفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، واعترف المتهم أن خلافات تجمع بينه وبين المجني عليه دفعته للتشاجر معه والاعتداء عليه بسلاح أبيض.

أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الاعتداء على المجني عليه، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ووجهوا اتهاما للجاني بالاعتداء عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.