معهد الفلك يفتح أبوابه للجمهور مجانا لرصد كسوف الشمس ويوفر نظارات للزائرين

يفتح المعهد القومى للبحوث الفلكية (مرصد حلوان)، بعد قليل، أبوابه للجمهور والمهتمين وهواة رصـد الظواهر الفلكية، وذلك لرصد كسوف الشمس الجزئى الذى تشهده مصر بعد قليل ويرى فى مصر، حيث يكون هناك فريق بحثى مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.

المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، دعا الزائرين والجمهور، لرصد ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس اليوم الثلاثاء، بمرصد حلوان، حيث يفتح أبوابه للجمهور بالمجان، ويوفر أجهزة رصد متخصصة ونظارات للكسوف).

وينظم المعهد محاضرات علمية تثقيفية خاصة بالظاهرة يقوم عليها نخبة من كوادر المعهد وتحديدا سوف يكون هناك فعالية رصد باستخدام التليسكوب الشمسى وندوة عامة بمقر المعهد بحلوان.

وسيتم أيضا تنظيم فعالية أخرى بمرصـد القطامية الفلكى، وفى المركز الإقليمى للمعهد بمدينه الخارجة بالوادى الجديد، وفى المركز الاقليمى للزلازل باسـوان، وجارى التنسيق لفعالية فى الأقصر كما سينقل الحدث على الهواء مباشرة من مركز الرصـد عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات وعلى موقع المعهد الرسمى وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة المعهد.

وتشهد الكرة الأرضية، بعد قليل، كسوف جزئى للشمس، يأتى تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية تفاصيل كسوف الشمس، حيث يستغرق الكسوف منذ بدايته فى الساعة فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبًا ككسوف شبه ظلى (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلى فى الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

ويمكن رؤيته ككسوف جزئى فى من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق أفريقيا.

وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئى فى سهل غرب سيبيريا فى روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس.

وفى القاهرة يرى الكسوف فى مرحلة الكسوف الجزئى فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا تقريبًا، وستكون ذروة الكسوف الجزئى فى القاهرة فى تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريبًا حيث يغطى قرص القمر حوالى 37.3% من قرص الشمس

وينتهى الكسوف الجزئى فى الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريبًا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته فى القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريبًا.

يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. ويرجى من المواطنين عدم النظر إلى الشمس مباشرة إلا من خلال نظارات خاصة.