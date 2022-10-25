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معهد الفلك يجدد تحذيره من النظر للكسوف بالعين المجردة: يؤدى لتلفها.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:28 م
معهد الفلك يجدد تحذيره من النظر للكسوف بالعين المجردة: يؤدى لتلفها.. صور كسوف الشمس
كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

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جدد المعهد القومى للبحوث الفلكية، تحذيره للمواطنين من النظر لكسوف الشمس، والذى تشهده الكرة الأرضية بعد قليل ويرى فى مصر.
 
وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين يمكن أن يعرض العين لأشعة الشمس الضارة، مما يتسبب فى تلف العين.
 
ودعا المعهد القومي للبحوث الفلكية و الچيوفيزيقية الزائرين والجمهور، لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس، بمرصد حلوان، حيث يفتح أبوابه للجمهور بالمجان، ويوفر أجهزة رصد متخصصة و نظارات للكسوف).
 
وفتح المعهد (مرصد حلوان) أبوابه للجمهور والمهتمين وهواة رصـد هذه الظواهر الفلكية، ويكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.
 
وينظم المعهد محاضرات علمية تثقيفية خاصة بالظاهرة يقوم عليها نخبة من كوادر المعهد وتحديدا سوف يكون هناك فعالية رصد باستخدام التليسكوب الشمسي وندوة عامة بمقر المعهد بحلوان.
 
ويتم أيضا تنظيم فعالية أخرى بمرصـد القطامية الفلكي، وفي المركز الإقليمي للمعهد بمدينه الخارجة بالوادي الجديد، وفي المركز الاقليمي للزلازل باسـوان، وجارى التنسيق لفعالية في الأقصر كما سينقل الحدث على الهواء مباشرة من مركز الرصـد عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات وعلى موقع المعهد الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة المعهد.
 
وتشهد الكرة الأرضية، الآن، كسوف جزئى للشمس، يأتى تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ . 
 
وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية تفاصيل كسوف الشمس، حيث يستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.
 
ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا .
 
وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس. 
 
وفي القاهرة يرى الكسوف في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس.
 
وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً، وبذلك  يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً .
 
يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. ويرجى من المواطنين عدم النظر الى الشمس مباشرة إلا من خلال نظارات خاصة.
كسوف الشمس الجزئى (1)
كسوف الشمس الجزئى (1)

كسوف الشمس الجزئى (2)
كسوف الشمس الجزئى (2)

كسوف الشمس الجزئى (3)
كسوف الشمس الجزئى (3)

كسوف الشمس الجزئى (4)
كسوف الشمس الجزئى (4)

كسوف الشمس الجزئى (5)
كسوف الشمس الجزئى (5)

كسوف الشمس الجزئى (6)
كسوف الشمس الجزئى (6)

كسوف الشمس الجزئى (7)
كسوف الشمس الجزئى (7)

كسوف الشمس الجزئى (8)
كسوف الشمس الجزئى (8)

كسوف الشمس الجزئى (9)
كسوف الشمس الجزئى (9)

كسوف الشمس الجزئى (10)
كسوف الشمس الجزئى (10)

كسوف الشمس الجزئى (11)
كسوف الشمس الجزئى (11)

كسوف الشمس الجزئى (12)
كسوف الشمس الجزئى (12)

كسوف الشمس الجزئى (13)
كسوف الشمس الجزئى (13)

كسوف الشمس الجزئى (14)
كسوف الشمس الجزئى (14)

كسوف الشمس الجزئى (15)
كسوف الشمس الجزئى (15)

كسوف الشمس الجزئى (16)
كسوف الشمس الجزئى (16)

كسوف الشمس الجزئى (17)
كسوف الشمس الجزئى (17)

كسوف الشمس الجزئى (18)
كسوف الشمس الجزئى (18)

كسوف الشمس الجزئى (19)
كسوف الشمس الجزئى (19)

كسوف الشمس الجزئى (20)
كسوف الشمس الجزئى (20)

كسوف الشمس الجزئى (21)
كسوف الشمس الجزئى (21)

كسوف الشمس الجزئى (22)
كسوف الشمس الجزئى (22)

كسوف الشمس الجزئى (23)
كسوف الشمس الجزئى (23)

كسوف الشمس الجزئى (24)
كسوف الشمس الجزئى (24)

كسوف الشمس الجزئى (25)
كسوف الشمس الجزئى (25)

كسوف الشمس الجزئى (26)
كسوف الشمس الجزئى (26)

كسوف الشمس الجزئى (27)
كسوف الشمس الجزئى (27)
 

 


كسوف الشمس

كسوف جزئى للشمس

الكسوف والخوف

تفاصيل كسوف الشمس



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