معاون وزير الزراعة: الدولة تتكلف مبالغ طائلة للتتأقلم مع التغيرات المناخية

وأضاف القرش في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة تبنت خطة في قطاع الزراعة لأنه قطاع شديدة التأثر بالتغيرات المناخية، لافتا إلى أن مشروعات الدولة مكثفة لخدمة البيئة والاستفادة من الموارد الطبيعية وإقامة مشروعات لإدارة المياه وتقاوي جديدة تتأقلم مع الظروف الطبيعية المختلفة.

وأوضح أن الدولة تحاول الوصول إلى أكثر استفادة ممكنة من مواردها الطبيعية، لافتا إلى أن أثر التغيرات المناخية بدأ جليًا للجميع وبدأنا نرى موجات حرارة في أوقات غير معتادة وأوقات الأمطار وبالعكس، وكل هذا التغير يؤثر على المحاصيل.

وأكد القرش أهمية تحقيق الوعي الكامل للفلاح لكي يتأقلم مع الظروف البيئة الجديدة، منوهًا بأن الدولة اتخذت عدة إجراءات منذ عام 2014، لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين ومنها إنشاء الصوامع، وإنشاء محطات معالجة المياه وغيرها من المشروعات.

ولفت إلى أن فوائد هذه المشروعات ظهرت جلية خلال الأزمات التي واجهت العالم مؤخرا مثل أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت عدة أهداف منها توسيع الرقعة الزراعية، ومشروع الدلتا الجديدة بـ2.2 مليون فدان وتنمية الريف المصري وسيناء لتلبية احتياجات المواطنين.