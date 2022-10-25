مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 18 رحلة طيران دولية أوروبية بينها 4 من إيطاليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران دولية أوروبية مختلفة ضمن 116 رحلة يستقبلها المطار، بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول لهم لقضاء إجازة ممتعة على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين أن الرحلات الـ 18 اليوم لمطار مرسى علم بينهم 4 رحلات من إيطاليا، و3 رحلات من التشيك، و5 رحلات من بولندا، ورحلة من سويسرا واخرى من بلجيكا، وكذلك ورحلتين من المانيا ورحلة من هولندا واخرى من لكسمبورج.

وكشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية، أن من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم بداية من الأسبوع الجارى وحتى نهايته، 116 رحلة طيران أغلبها أوربية قادمة من 12 دولة أوربية.

وأوضحت جداول الوصول أن هناك زيادة فى التشيكى السياحة التشيكية بواقع رحلتين وكذلك رحلتين إيطاليين وزيادة فى الألمانى 3 رحلات وزيادة فى النمساوى برحلة.

تصل بين الرحلات الدولية الأوربية 4 رحلات داخلية و112 رحلة دولية تصل 3 منها من بلجيكى، و5 من بلجيكا، و20 من إيطاليا و22 من المانيا و33 من التشيك، و18 من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا، رحلة من المجر، ورحلتين من فرنسا، ورحلة من لتوانيا.