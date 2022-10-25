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مطار الغردقة يستقبل اليوم 14 ألف سائح على متن 90 رحلة دولية أغلبها أوروبية

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:48 ص
مطار الغردقة يستقبل اليوم 14 ألف سائح على متن 90 رحلة دولية أغلبها أوروبية مطار الغردقة الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم، الثلاثاء، قرابة 14 ألف سائح، على متن 90 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، حيث تعد تلك الرحلات بداية مبشرة للموسم السياحي الشتوي، الذي يتوقع خبراء السياحة ارتفاع معدلات الوصول خلاله.
 
وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم للفنادق المختلفة.
 
فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 18 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة ضمن 116 رحلة يستقبلها المطار، بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول لهم لقضاء إجازة ممتعة على شواطئ البحر الأحمر. 
 
وتبين أن الرحلات الـ 18 اليوم لمطار مرسى علم بينهم 4 رحلات من إيطاليا، و3 رحلات من التشيك، و5 رحلات من بولندا، ورحلة من سويسرا واخرى من بلجيكا، وكذلك ورحلتين من المانيا ورحلة من هولندا واخرى من لكسمبورج.
 

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