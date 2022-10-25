مصطفى الكاظمى يؤكد استمرار الحكومة العراقية فى مكافحة الفساد

كتب أحمد جمعة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقى مصطفى الكاظمى، الثلاثاء، استمرار الحكومة فى مكافحة الفساد والقبض على المجرمين.

وقال الكاظمي- فى تغريدة له وفقا لما أوردته قناة العراقية الإخبارية - أنه منذ اليوم الأول وحتى اللحظة الأخيرة، نؤكد على استمرار حكومتنا فى مكافحة الفساد وكشف الفاسدين والقبض على المجرمين.

وأضاف "أن ملاحقة ناهبى المال العام وتقديمهم إلى العدالة قضية حظيت باهتمامنا المباشر ومتابعتنا الدقيقة وفق السياقات القانونية المعمول بها فى تنفيذ الأوامر القضائية دون اكتراث لأصحاب المزايدات والابتزازات السياسية ومزورى الحقائق الذين كانوا أساس الفساد والمدافعين عنه، وسيبقون إذا لم يتم التصدى لهم سياسيًا وفضحهم شعبيًا.

ووجه رئيس الوزراء العراقى الشكر لأبطال وزارة الداخلية على جهودهم وكل الأجهزة الأمنية والقضاء وأجهزته، قائلا "نحن جميعا نعمل لأجل الوطن والدولة".