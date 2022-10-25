اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصر تساند المستثمرين.. توصيات المؤتمر الاقتصادى لدعم القطاع الخاص (إنفوجراف)

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:48 م
مصر تساند المستثمرين.. توصيات المؤتمر الاقتصادى لدعم القطاع الخاص (إنفوجراف) توصيات المؤتمر الاقتصادى بشأن تعزيز دور القطاع الخاص (إنفوجراف)

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انتهى المؤتمر الاقتصادى إلى عدد من التوصيات الهامة بخصوص عدة محاور رئيسية منها دعم الصناعة والتصدير و دور القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والسياسات المالية والنقدية.

 

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بالنسبة لتوصيات المؤتمر الاقتصادى بشأن تعزيز دور القطاع الخاص:

 

توسيع قاعدة الملكية من خلال التخارج عبر الطرح بالبورصة

العمل على زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجى

تعزيز دور صندوق مصر السيادى بنقل عدد من شركات الدولة إليه

تحديد فترات زمنية واضحة للموافقة على طلبات المستثمرين

حال تأخر رد الجهة على المستثمر يُعتبر ذلك موافقة لبدء مزاولة النشاط

تسريع صرف دعم الصادرات للمستحقين بمجرد تقديم المستندات الدالة


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