اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:47 م
أكرم القصاص
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مصرع مواطن وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:00 م
مصرع مواطن وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الإقليمي باتجاه القاهرة فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الإقليمي اتجاه القاهرة في نطاق محافظة الفيوم.
 
تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام والتأمين الصحى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 

 

 


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