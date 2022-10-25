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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق توشكى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:01 ص
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق توشكى حادث - أرشيفية
أسوان عبد الله صلاح

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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل وقع على طريق توشكى بمركز أبوسمبل بمحافظة أسوان، مساء الاثنين، وتم التعامل مع المصابين وجثة المتوفى.
 
وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق توشكى شمال شرق مدينة أبوسمبل السياحية بأسوان، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص ومصرع شخص آخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وانتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رفع آثار الحادث من الطريق لتسير الحركة المرورية.
 
 

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