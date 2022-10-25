مشروع "إميلى".. فرنسا تفتتح أحد أكبر مناجم الليثيوم فى أوروبا

فاطمة شوقى

تفتتح فرنسا مشروع "إميلى " فى منطقة ماسيف سنترال الفرنسية قبل عام 2027، حيث سيكون ثانى أكبر منجم أوروبى لليثيوم، وهو ضرورى لصناعة البطاريات وتشغيل السيارات الكهربائية.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إلى أن هذا المشروع يمكن أن يساعد أوروبا على التخلص من اعتمادها الشبه كامل على الدول الآخرى من أجل الليثيوم اللازم لبطاريات السيارات الكهربائية، والتى من المفترض أن تكون الوحيدة التى يمكن بيعها فى أوروبا اعتبارا من 2035.

بعد 18 شهرًا من المسوحات والدراسات، تأكدت المصلحة الاقتصادية للمنجم الواقع في باطن أرض محجر الكاولين الواقع في بوفوار ، وسط البلاد.

وقال أليساندرو دازا ، المدير العام لشركة Imerys للصحافة ، باستغلال هذا المستودع ، "سنساعد أوروبا على إزالة الكربون".

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير ، في بيان صادر عن المجموعة: "هذا المشروع ، النموذجي على كل من الجبهتين البيئية والمناخية ، سيقلل بشكل كبير من احتياجاتنا من استيراد الليثيوم". وبحسب الوزير ، فإن المبادرة ستحظى بدعم الحكومة الفرنسية.

في أوروبا ، هناك عشرات من مشاريع استغلال الليثيوم ، ومشروع اميلى هو ثاني أهم مشاريعها ، بعد أن تخلت ربو تينتو Rio Tinto عن أحدها في صربيا في يناير الماضي ، وخلف شركة Vulcan الناشئة في وادي الراين في ألمانيا.

أقامت بوفوار محجرًا منذ عام 1850 ينتج 30 ألف طن من الكاولين سنويًا ، يستخدم في صناعة الخزف أو البلاط، واعتبرت "تركيزات وكميات" الليثيوم هناك "جذابة للغاية" ، بحسب المجموعة.

ومنذ الستينيات ، حدد مكتب الأبحاث الجيولوجية والتعدين الفرنسي (BRGM) وجود الليثيوم في باطن أرض المحجر ، ولكن حتى وقت قريب، لم تكن الشركة تعرف تركيز المعدن وما إذا كان الموقع يمكن أن يكون مربحًا.

وعلى المدى الطويل، تعد الشركة بـ 1000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في منطقة أوفيرني - رون - ألب ، في موقعين: منجم استخراج تحت الأرض يحتوي على الليثيوم ، يتراوح عمقها بين 75 و 350 مترًا ؛ ومصنع لتنقية المعادن وتحويل هيدروكسيد الليثيوم على بعد أقل من 100 كيلومتر من المنجم.