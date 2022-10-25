مستشار وزير الشباب والرياضة يراجع ملف تطوير المنشآت الشبابية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

عقد إيهاب حسن عبد الوهاب، مستشار وزير الشباب والرياضة وكليب راشد مصبح، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعا بمديري الإدارات الرياضية الفرعية ومراجعة ملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بشمال سيناء، وتكثيف المشروعات والأنشطة التي تقدمها للنشء والشباب بالمحافظة.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن هذا الإجتماع يأتى في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات، واعتبار سيناء ذات طبيعة خاصة بين المحافظات الحدودية، ومقررا أن تشهد محافظة شمال سيناء خلال الفترة المقبلة طفرة كبيرة في جميع الخدمات والبرامج والأنشطة.

شهد الاجتماع بحث سبل تطوير الهيئات الشبابية والرياضية، ووضع عدد من البرامج والمشروعات المختلفة التي سيتم تنفيذها بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، والعمل علي إشراك أكبر عدد من الشباب والنشء فى تلك البرامج إضافة إلى مشاركتهم فى الأنشطة التى تنفذها الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية فى إطار توجيهات القيادة السياسية.

كما تطرق الاجتماع الى وضع الجدول الزمنى المتعلق بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، وعرضها على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للموافقة عليها، والمضى قدماً فى تنفيذها على أرض الواقع.