مستثمرو مرسى علم: توحيد جهات تحصيل الرسوم في مصدر واحد من أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي

كتب محمد أسعد

أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بمخرجات المؤتمر الاقتصادي اليوم في ختام جلساته التي استمرت على مدار 3 أيام مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة واضحة وصريحة تهدف الى دعم ومساندة القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف د.عاطف عبد اللطيف في بيان صادر عنه أن توصيات جلسة السياحة وما تم اعتماده يالمؤتمر الاقتصادي، تهدف الى تنمية الاستثمار في اسطول النقل السياحي والفنادق وتبسيط إجراءات الحصول على الاراضي لاقامة الفنادق والمنتجعات السياحية.

وأشار إلى ضرورة اشراك القطاع السياحي في القوانين والتشريعات والقرارات المستقبلية المنظمة لعمل قطاع السياحة والاثار .

وتحدث عن ضرورة وضع آلية لتوحيد جميع الجهات الحكومية في جهة واحدة لتحصيل أي رسوم من القطاع السياحي منها لتشابك الجهات التي عاني منها القطاع طوال الفترة الماضية.

وأشاد بأهمية التنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة في زيادة عدد المقاعد على الطائرات المتاحة للوصول إلى مصر ولابد أيضا تنوع الوجهات وخطوط الطيران وزيادتها للمقاصد المستهدف جذب سياحة منها لمصر .

وناشد بضرورة تنظيم حملة تسويقية دعائية ببلدان العالم للتسويق للمقصد السياحي المصري يتم فيها الكشف عن أهمية المقصد المصري وتنوع النشاط السياحي به من ترفيهي وثقافي وديني وغيره.