اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 09:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مستثمرو مرسى علم: توحيد جهات تحصيل الرسوم في مصدر واحد من أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:38 م
مستثمرو مرسى علم: توحيد جهات تحصيل الرسوم في مصدر واحد من أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بمخرجات المؤتمر الاقتصادي اليوم في ختام جلساته التي استمرت على مدار 3 أيام مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة واضحة وصريحة تهدف الى دعم ومساندة القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد المصري.
 
وأضاف د.عاطف عبد اللطيف في بيان صادر عنه أن توصيات جلسة السياحة وما تم اعتماده يالمؤتمر الاقتصادي، تهدف الى تنمية الاستثمار في اسطول النقل السياحي والفنادق وتبسيط إجراءات الحصول على الاراضي لاقامة الفنادق والمنتجعات السياحية.
 
وأشار إلى ضرورة اشراك القطاع السياحي في القوانين والتشريعات والقرارات المستقبلية المنظمة لعمل قطاع السياحة والاثار .
 
وتحدث عن ضرورة وضع آلية لتوحيد جميع الجهات الحكومية في جهة واحدة لتحصيل أي رسوم من القطاع السياحي منها لتشابك الجهات التي عاني منها القطاع طوال الفترة الماضية.
 
وأشاد بأهمية التنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة في زيادة عدد المقاعد على الطائرات المتاحة للوصول إلى مصر ولابد أيضا تنوع الوجهات وخطوط الطيران وزيادتها للمقاصد المستهدف جذب سياحة منها لمصر .
 
وناشد بضرورة تنظيم حملة تسويقية دعائية ببلدان العالم للتسويق للمقصد السياحي المصري يتم فيها الكشف عن أهمية المقصد المصري وتنوع النشاط السياحي به من ترفيهي وثقافي وديني وغيره.
 

المؤتمر الاقتصادي

السياحة

السياحة في مصر



الموضوعات المتعلقة

أكرم القصاص لتليفزيون اليوم السابع: شكرا للرئيس السيسى على نجاح المؤتمر الاقتصادى.. وفى انتظار تحرك القطاع الخاص لدعم المشروعات.. إنشاء "أمانة" لمتابعة التوصيات يؤكد حرص الدولة على تنفيذ مخرجات المؤتمر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:26 م

رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: المؤتمر الاقتصادى بادرة طيبة من الدولة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:17 م

أكرم القصاص: كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي شاملة وشفافة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:15 م

الحياة اليوم يعرض تقريرا حول توصيات المؤتمر الاقتصادى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة