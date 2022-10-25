مساعدات اجتماعية وسكن مناسب لغير القادرين خلال لقاء المواطنين بالشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافى، السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية لعقد اللقاء الأسبوعى ببعض المواطنين بديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورؤساء مراكز مشتول السوق وديرب نجم وفاقوس ومندوبين عن مديريات الصحة والتربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة ومديرى إدارات التخطيط والإدارة الهندسية وخدمة المواطنين ووكيلة إدارة الإسكان بالديوان العام، وبحضور 9 مواطنين لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

واستعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم والتى تمثلت فى إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص والحصول على بعض المساعدات العاجلة ومعاش تكافل وكرامة وتوفير سكن مناسب وترخيص مبانى وتنفيذ قرارات إزالة وأحكام قضائية.

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام المساعد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 5 أسر من الأسر الأكثر احتياجا والتى تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلًا عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وفى سياق متصل تم تكليف مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 3 مواطنين من الراغبين فى العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أى فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

وخلال اللقاء تقدم ثلاثة مواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم ليوجه السكرتير العام المساعد وكيلة إدارة الإسكان بالديوان العام ببحث حالتهم الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

وخلال اللقاء، تقدم المواطن "ن. أ .ر" من مركز مشتول السوق والذى يتضرر من بناء سور بالطوب الأحمر والأسمنت بالمخالفة على بوابة بدون ترخيص، ليكلف السكرتير العام المساعد بإزالة السور يوم الثلاثاء القادم ضمن الموجة الـ 20 الخاصة بإزالة المبانى المخالفة، فضلًا عن قيام المواطن ج. ف.ج من كفر ابراش مركز مشتول السوق بتقديم شكوى يتضرر فيها من عدم إمكانية ترخيص قطعة أرض داخل الحيز العمرانى ليكلف السكرتير العام المساعد إدارة التخطيط العمرانى بفحص الشكوى والتأكد من سلامة الأوراق واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة صحة وسلامة الأوراق، بالإضافة لتقدم المواطن ا.م.م من الصالحية بمركز فاقوس بشكوى يتضرر فيها من عدم قدرته على استلام منزله الذى قام بتأجيره سابقًا لمديرية التربية والتعليم وصدر له حكم باستلام هذا المنزل لعدم استغلاله ليكلف السكرتير العام المساعد مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم الصادر للمواطن فى ضوء اللوائح والقوانين المقررة.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التى تواجه المواطنون فى كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التى استقبلتها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.