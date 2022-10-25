مسئول روسى: نتوقع حضور زعماء دول القارة السمراء القمة الروسية الأفريقية

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قال السفير المتجول بالخارجية الروسية أوليج أوزيروف، الاثنين، إن موسكو تتوقع حضور أغلب زعماء الدول الأفريقية فعاليات القمة الروسية - الأفريقية التي ستعقد العام المقبل.

وأضاف أوزيروف، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية: "بدأنا في الحصول على إجابات إيجابية، اعتقد أن معظم قادة افريقيا سيحضرون هذا المنتدى"، الذي سيعقد في يوليو 2023 بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وأشار إلى أن "هناك العديد من المشاكل السياسية الخطيرة التي نحتاج لمناقشتها وحلها من أجل صياغة هيكل جديد للعالم متعدد الأقطاب"، موضحا أن القمة ينبغي أن تصبح مرحلة نوعية جديدة في تطوير العلاقات الروسية - الأفريقية، ونوه بأن الاجتماع الأول للجنة المنظمة للقمة تم انعقاده، وسيبدأ بالفعل قريبا تنظيم هذه القمة.

وأوضح أن القمة ستعقد تحت نفس الشعار لعام 2019 "من أجل السلام والأمن والنمو"، والذي يعتقد أنه مازال ينطبق ويعكس مرحلة اليوم من النمو، وهذا هو ما يريده الشركاء.

وذكر أوزيروف أنه بالتوازي مع القمة سيتم عقد مجلس أعمال يناقش النطاق الكامل للعلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاكل غير المحلولة، ويجب أن يتم خلق آليات تعاون تسمح بتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأضاف أوزيروف: "المهمة أصبحت أكثر صعوبة بسبب العقوبات الاقتصادية الخطيرة التي تم فرضها ضد روسيا وأثرت بشكل رئيسي على الدول الأفريقية".