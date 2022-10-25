مركز الأنشطة الفرانكفونية ينظم ورش عمل سينمائية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

يُنظِّم مركز الأنشطة الفرانكفونية التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، للسنة الخامسة ورش عمل ومسابقة لتعليم طلبة المدارس الفرانكفونية مبادئ النقد السينمائي؛ وذلك بالتعاون مع المركز المتوسطي للتواصل الصوتي والمرئي (CMCA) بمرسيليا الذي يقوم من خلال لجنة تحكيم باختيار ثلاثة أفلام تناقش قضايا منطقة حوض البحر المتوسط؛ حيث يقوم الطلبة بمشاهدة هذه الأفلام والتصويت لأفضل فيلم من وجهة نظرهم، والذي بدوره يحصل على الجائزة خلال مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط الذي يُعقد بمرسيليا في الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر 2022.

وبعد عرض كل فيلم، تتم مناقشة نقدية باللغة الفرنسية بين الطلبة المشاركين من المرحلة الثانوية بالمدارس الفرانكفونية، ولجنة تحكيم متخصصة في النقد السينمائي المكونة من فاليري جيربو رئيسة المركز المتوسطي والمفوضة من المهرجان، ومروة الصحن مدير مركز الأنشطة الفرانكفونية والمتخصصة في التوثيق والأرشيف السينمائي، و يوسف عساف، المتخصص في السينما والصوتيات.

وبناءً على مستوى مشاركة الطلبة بالأفكار وطرح الإشكاليات الخاصة ومضمون كل فيلم، تقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل الطلبة للفوز بحضور فعاليات المهرجانات السينمائية المحلية والدولية على سبيل المثال مهرجان سينما دول حوض البحر المتوسط بفرنسا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية، ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ومهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وبانوراما الفيلم الأوروبي بسينما زاوية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وغيرهم.

وتهدف تلك الورش لتعزيز معرفة الطلبة بأهمية الفن السابع وصناعة السينما، والتعرف على القضايا المطروحة في الأفلام التسجيلية الخاصة بحوض البحر المتوسط، هذا بالإضافة إلى ممارسة اللغة الفرنسية والتعرف على محافظات مصر المختلفة والمشاركة في تنظيم وحضور مهرجانات على المستوى المحلي والدولي وغيرها من المهارات التي يكتسبها الطلبة من هذه التجربة المثمرة.

يقوم المركز بالتوسع كل عام لخدمة الجمهور الفرانكفوني في المحافظات المختلفة؛ حيث تستضيف مدرسة "سان فنسان دي بول" بالحلمية للسنة الأولى الطلبة الفرانكفون من المدارس المختلفة بالقاهرة يوم الاثنين 31 أكتوبر، كما تستضيف مكتبة مصر العامة للسنة الثانية طلبة المدارس من بورسعيد والإسماعيلية يوم الثلاثاء 1 نوفمبر، هذا بالإضافة إلى استضافة مدرسة "جلوري" الأمريكية الدولية للسنة الأولى الطلبة بالمنصورة يوم الأربعاء 2 نوفمبر، وللمرة الأولى تشترك محافظة أسوان باستضافة الطلبة في قصر ثقافة العقاد يوم السبت 29 أكتوبر لتصبح لهذه المحافظة السبق في تنظيم هذه الورش في صعيد مصر، وفي الختام، تستضيف مكتبة الإسكندرية الطلبة يوم الخميس 2 نوفمبر.

وعلى هامش تلك الورش، ينظم مركز الأنشطة الفرانكفونية بالتعاون مع سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة أسوان محاضرة بعنوان "السينما التسجيلية ودورها في خدمة التعليم" وذلك لطلبة أقسام اللغة الفرنسية بكليتي الآداب والتربية بجامعة أسوان.

جدير بالذكر، أن من ضمن المشاركين الداعمين للورش: قنصلية فرنسا العامة في الإسكندرية، والمدارس الفرانكفونية من المحافظات المختلفة، وإدارة المهرجانات، والمكتبات، وقصور الثقافة.