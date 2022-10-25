مراجعة ومتابعة على مدار اليوم.. رحلة الطلاب وأولياء الأمور مع قناة مدرستنا

تدق الساعة الثانية ظهراً بينما يتحضر الأولاد للعودة للمنزل وانتهاء يومهم الدراسي، تستعد كل أم في استقبالهم و الاستعداد لبدء ومراجعة دروسهم المختلفة في كافة المجالات.

في ذلك الوقت تكون كافة الدروس جاهزة لتقديمها بشكل مبسط وسهل على جميع الطلاب عبر قناة مدرستنا واحدة من أهم منصات التعليم في الوقت الحالي بعد سنوات من العمل الذي لا يتوقف.

تكشف زينب علي، رحلة ابنها في التحصيل العلمي عبر قناة مدرستنا حيث يدرس في الصف الخامس الابتدائي، وتقول: "أول ما يرجع من المدرسة بنبدأ نحضر هنذاكر إزاي، هنا بنقرر أننا هنتابع قناة مدرستنا والدروس اللي بتيجي عليها".

وتكمل: "بدأنا في ضبط مواعيد الدروس المقدمة لتتماشي مع جدول الدروس التي تعرض على شاشة مدرستنا"، وتختم: "الحقيقة في جدول منظم ماشيين عليه في الدروس".

لم يتوقف دعم قناة مدرستنا للطلاب على ما يتم تقديمه عبر الشاشة بل هناك تطبيق يمكن تحميله عبر البلاي ستوري يناس كافة الطلاب وعن هذه التجربة تواصل زينب حديثها قائلة: "أحيانا كتيرة بنعتمد على الapp في المذاكرة لو مش عارفين نتابع الدروس على الشاشة في أغلب الوقت بحس أنه مناسب وعملي اكتر في المراجعة".

تكمل تجربتها مع القناة التعليمية، وتقول: "الحقيقة كمان أن القناة مهتمية بكل الطرق لتوصيل المعلومة للطالب، فممكن لو عايزين نراجع حاجة قديمة من الدروس بتكون متوافرة جميعها عبر قناة مدرستنا الرسمية الخاصة على موقع اليوتيوب".

قناة مدرستنا هي أول قناة تعليمية مصرية أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عام 2020 أثناء جائحة كوورنا بهدف التعلم عن بعد وعرض المناهج الدراسية.

كل قناة تم تخصيصها لمرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي لكي يتمكن كلاً من الطلاب وأولياء الأمور من متابعة البرامج التعليمية وفهم المنهج الدراسي بشكل فعال من خلال متابعة البرامج على قناة اليوتيوب الرسمية مع إمكانية الرجوع إلى الحلقات السابقة في أي وقت.

تردد قناة مدرستنا الجديد على القمر الصناعي نايل سات والتي تكون مفتوحة طوال اليوم، حيث تقدم القنوات التعليمية جميع البرامج الخاصة بالمناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية والتي يحتاجها الطلاب من أجل فهم واستيعاب المواد الدراسية المقدمة من خبراء في التدريس، وهذه الترددات هي:

قناة مدرستنا ١: التردد 12303 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500

قناة مدرستنا ٢: التردد 10777 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500

قناة مدرستنا ٣: التردد 12206 / الاستقطاب أفقي / معدل الترميز 27500