اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:05 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير ميدان إبراهيم الدسوقى.. صور

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:32 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير ميدان إبراهيم الدسوقى.. صور جانب من الجولة
كفر الشيخ محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، الأعمال الجارية لتطوير ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، من أعمال رصف وتجميل ضمن المرحلة الأولى، والانتهاء من أعمال الرصف بالانترلوك، وما سبقها من أعمال البنية التحتية بالميدان.
 
جاء ذلك بحضور المحاسب السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق ونواب رئيس المدينة والقيادات التنفيذية والأمنية.
 
ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير التي تشهدها مدينة دسوق، كما وجه رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في تمهيد  وتوسعة ورصف الطرق.
 
تفقد ميدان الدسوقي
 ميدان الدسوقي

روعة منظر ميدلان الدسوقي
روعة منظر ميدان الدسوقي

جانب من اعمال تكطوير الميدان
جانب من أعمال تطوير الميدان
 
 

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محافظة كفر الشيخ

دسوق

رصف الطرق

إبراهيم الدسوقي



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