محافظ قنا يفتتح ملتقى توظيفيا لتوفير فرص عمل للشباب بمشاركة 22 مصنعا وشركة خاصة

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الملتقى التوظيفى لتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص، الذى نظمته إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بمقر نزل شباب مدينة قنا، وذلك بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، والقوى العامة، والتضامن الاجتماعى، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد جابر، وكيل وزارة القوى العاملة، وسيد حامد، رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا، وسميه حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة، حيث زار المحافظ أفرع الملتقى، والتقى بمندوبى الشركات المشاركة فى الملتقى واستفسر منهم عن أنشطة الشركات التابعة لهم، وفرص العمل المطلوبة.

وقال محافظ قنا، إن الملتقى يوفر حوالى 2000 فرصة عمل لحملة المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، وكذلك غير الحاصلين على مؤهلات من خلال 22 شركه ومصنع.

وأضاف الداودى، أن المحافظة تحرص على تنظم الملتقيات التوظيفية تيسيرا على الشباب، ولإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع ممثلي الشركات شخصياً واختيار الوظائف المناسبة لهم، وحث المحافظ الشباب المتقدمين على استغلال الفرص المتاحة بالملتقى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلك الوظائف والعمل على تبني ثقافة العمل الحر ، مشيراً إلى أن الشركات والجهات المشاركة في الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل.

وأكد الداودى، أن المحافظة تسعى دائما إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص التى تتوافر لديها فرص عمل للشباب، ويتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الباحثين عن فرص عمل.