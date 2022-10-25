محافظ قنا: مشروعات الأمن الغذائى تحقق توازن الأسعار بالسوق المحلية

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن منتجات مشروعات الأمن الغذائى بمحافظة قنا تساهم في إحداث توازن في أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلى، مع استمرار تلبية احتياجات المواطنين خاصه في ظل السياق العالمي الحافل بالتحديات والصعوبات الناجمة عن الأزمات الدولية المتلازمة، جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل بالمشروعات، رافقه حسام حموده سكرتير عام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد.

تابع الداودى، الجولة بتفقد مزرعة الخراف، والتي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف بالمزرعة تمهيدا لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة، على مدار العام خاصة خلال موسم الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، وعقب ذلك توجه محافظ قنا لتفقد الأراضى المنزرعة بالبرسيم الحجازى والشعير، والتي يتم الاستفادة من هذه المحاصيل كعلف للأبقار والعجول التي يتم تربيتها بمحطات الألبان والتسمين.

وتفقد محافظ قنا مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدى - خيار - فلفل حار - فلفل رومى - فلفل ألوان - بازنجان أبيض وأسود )، وتابع الداودى الجولة بتفقد سير العمل بالمزرعة السمكية، ومن المقرر طرح إنتاج المزرعة خلال الأسبوع المقبل.

واختتم المحافظ، جولته بمتابعة سير العمل بمصنع انتاج العلف ، المقام على مساحة 5 أفدنة لإنتاج الأعلاف لمحطات الألبان والتسمين التابعة للمحافظة، من خلال خط إنتاج واحد تصل طاقته الإنتاجية إلى 5 أطنان / ساعة، و يتميز العلف الذى يتم إنتاجه بالمصنع بجودته المتميزة وقيمته الغذائية العالية تسهم في تحقيق معدل نمو وتسمين جيد للحيوانات.





محافظ قنا



مزرعة الخراف



محافظ قنا يتفقد مزرعة الخراف (1)